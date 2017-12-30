Автобус с белорусами перевернулся в Украине

МИНСК, 31 дек – Spuntik. Автобус с белорусскими туристами перевернулся по пути из Киева в Мозырь, сообщили в интернет-сообществе "Авто Мозырь" в воскресенье.

По данным сообщества "ВКонтакте", ЧП произошло в Иванковском районе Киевской области в воскресенье.

"Перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря (среди которых были дети) следующими из аквапарка Киева домой. Чудом обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Пострадавших белорусов вскоре доставят в Мозырь, некоторым из них понадобится обратиться к медикам.

Другие подробности данного ДТП пока неизвестны. Официальной информации об аварии украинские экстренные службы также не распространяли.