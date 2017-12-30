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Массовые протесты не прекращаются в Иране

31.12.2017 12:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Массовые протесты продолжаются третий день в Иране, сообщают в воскресенье мировые СМИ.

Массовые протесты не прекращаются в Иране
© AP/ Andrew Harnik, File
Трамп заявил, что "мир наблюдает за протестами в Иране"

Антиправительственные демонстрации начались в Иране в пятницу, они прошли в нескольких городах страны. Судя по данным из социальных сетей, иногда протесты заканчивались беспорядками и насилием, хотя власти Ирана эту информацию опровергают.

Продолжаются протесты и в воскресенье 31 декабря. Жители Ирана требуют отставки руководства страны и верховного аятоллы Али Хаменеи – плакаты с его изображениями сжигались на площадях нескольких городов.

Появлялась и информация о нападении на правительственные здания, а также поджоге полицейских машин. Впрочем, пока все новости о беспорядках основываются лишь на видео и фото из социальных сетей и YouTube.

Сообщается, что протесты проходят не только в Тегеране, но также в Доруде, Абхаре и еще нескольких городах.

Власти Ирана уже предупредили митингующих, что противоправные действия будут наказываться жестко.

 
Теги: Минск
 
 
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Иранцы выступают против властей и верховного аятоллы государства.

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