Одномоторный самолет упал в реку в Австралии: погибли 6 человек

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Шесть человек погибли в Австралии в результате падения одномоторного самолета DHC-2 Beaver в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс, сообщила в воскресенье телерадиокорпорация ABC со ссылкой на местную полицию.



© Sputnik/ А. Соломонов Автобус с белорусами перевернулся в Украине

По информации бюро безопасности на транспорте (ATSB), самолет, принадлежащий австралийской компании Sydney Seaplanes, упал около 07:15 по минскому времени.

Известно, что он летел в Сидней, а на борту были пилот и пять пассажиров.

По данным местных спасательных служб, на месте крушения уже обнаружены обломки пятно разлившегося топлива.

В настоящее время специалисты ATSB проводят расследование, выясняя причины крушения самолета.