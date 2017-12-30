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Одномоторный самолет упал в реку в Австралии: погибли 6 человек
31.12.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Шесть человек погибли в Австралии в результате падения одномоторного самолета DHC-2 Beaver в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс, сообщила в воскресенье телерадиокорпорация ABC со ссылкой на местную полицию.
© Sputnik/ А. Соломонов
По информации бюро безопасности на транспорте (ATSB), самолет, принадлежащий австралийской компании Sydney Seaplanes, упал около 07:15 по минскому времени.
Известно, что он летел в Сидней, а на борту были пилот и пять пассажиров.
По данным местных спасательных служб, на месте крушения уже обнаружены обломки пятно разлившегося топлива.
В настоящее время специалисты ATSB проводят расследование, выясняя причины крушения самолета.
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По данным местных спасательных служб, на месте крушения уже обнаружены обломки пятно разлившегося топлива.
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