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Одномоторный самолет упал в реку в Австралии: погибли 6 человек

31.12.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Шесть человек погибли в Австралии в результате падения одномоторного самолета DHC-2 Beaver в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс, сообщила в воскресенье телерадиокорпорация ABC со ссылкой на местную полицию.

Одномоторный самолет упал в реку в Австралии: погибли 6 человек
© Sputnik/ А. Соломонов
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По информации бюро безопасности на транспорте (ATSB), самолет, принадлежащий австралийской компании Sydney Seaplanes, упал около 07:15 по минскому времени.

Известно, что он летел в Сидней, а на борту были пилот и пять пассажиров.

По данным местных спасательных служб, на месте крушения уже обнаружены обломки пятно разлившегося топлива.

В настоящее время специалисты ATSB проводят расследование, выясняя причины крушения самолета.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 103
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По данным местных спасательных служб, на месте крушения уже обнаружены обломки пятно разлившегося топлива.

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