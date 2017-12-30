Пропавший на Рождество парень из Слуцка найден погибшим

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Пропавший 25 декабря житель Слуцка Артур Мешочкин найден погибшим, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Мешочкин вышел из дома в Слуцке утром на католическое Рождество и с тех пор о его местонахождении родные ничего не знали. Молодого человека искали милиция и волонтеры.

Как стало известно в воскресенье, 24-летний житель Слуцка был найден погибшим. О причинах и обстоятельствах гибели Мешочкина в ПСО "Ангел" не сообщают, как и о том, где было найдено тело мужчины.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Берегите себя и своих близких", – сообщили в "Ангеле".

Пользователи социальных сетей уже выражают соболезнования в связи с гибелью молодого человека.