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Пропавший на Рождество парень из Слуцка найден погибшим
31.12.2017 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Пропавший 25 декабря житель Слуцка Артур Мешочкин найден погибшим, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".
Мешочкин вышел из дома в Слуцке утром на католическое Рождество и с тех пор о его местонахождении родные ничего не знали. Молодого человека искали милиция и волонтеры.
Как стало известно в воскресенье, 24-летний житель Слуцка был найден погибшим. О причинах и обстоятельствах гибели Мешочкина в ПСО "Ангел" не сообщают, как и о том, где было найдено тело мужчины.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Берегите себя и своих близких", – сообщили в "Ангеле".
Пользователи социальных сетей уже выражают соболезнования в связи с гибелью молодого человека.
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О причинах гибели 24-летнего жителя Слуцка в поисково-спасательном отряде не сообщают.
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