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Умер актер Александр Шаврин
31.12.2017 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в воскресенье на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра имени Маяковского.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Последнее время Шаврин боролся с онкологическим заболеванием, а недавно – 16 декабря – у него был день рождения.
Шаврин умер на 58-м году жизни. Связана ли скоропостижная смерть актера с онкологией, пока не сообщается. Также еще не определены дата и место прощание с заслуженным артистом РФ.
Шаврин больше известен как театральный актер по ролям в театре имени Маяковского, однако знают его и благодаря ролям в кино и сериалах.
Так, Шаврин играл в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". Кроме того, он работал и в таких известных лентах, как "Водитель для Веры", "Адмирал" и "Сказки старого волшебника". Звание заслуженного артиста он получил в 2001 году.
Шаврин был женат на актрисе Анне Ардовой, однако они развелись в начале 2017-го. У него осталось двое детей.
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Заслуженный артист РФ играл таких известных фильмах, как в "Водитель для Веры" и "Адмирал".
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