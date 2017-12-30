Умер актер Александр Шаврин

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в воскресенье на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра имени Маяковского.

Последнее время Шаврин боролся с онкологическим заболеванием, а недавно – 16 декабря – у него был день рождения.

Шаврин умер на 58-м году жизни. Связана ли скоропостижная смерть актера с онкологией, пока не сообщается. Также еще не определены дата и место прощание с заслуженным артистом РФ.

Шаврин больше известен как театральный актер по ролям в театре имени Маяковского, однако знают его и благодаря ролям в кино и сериалах.

Так, Шаврин играл в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". Кроме того, он работал и в таких известных лентах, как "Водитель для Веры", "Адмирал" и "Сказки старого волшебника". Звание заслуженного артиста он получил в 2001 году.

Шаврин был женат на актрисе Анне Ардовой, однако они развелись в начале 2017-го. У него осталось двое детей.