Сотрудники МЧС спасли мужчину из реки Друть

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Тонущего в реке Друть мужчину спасли в Толочинском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС республики.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу: в центр оперативного управления райотдела МЧС поступила информация о тонущем в реке мужчине.

Уже через три минуты спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в пяти метрах от берега мужчину. При помощи спецснаряжения его спасли из воды. Как выяснилось, это — местный житель 1980 года рождения.

"Визуально, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Пострадавшего передали работникам скорой помощи, с диагнозом общее переохлаждение он был госпитализирован в районную больницу", — рассказали в МЧС.

Как сам пострадавший рассказал спасателям, он шел к матери и "срезал путь", однако не обратил внимание на прочность льда — провалился в воду.

Как напомнили в МЧС, лед на водоемах непрочный, а его толщина не более пяти сантиметров. Если же на льду появляется вода — значит, грузоподъемность его снижается в два-три раза. Выходить сегодня на лед по-прежнему опасно — из-за слишком высоких температур.