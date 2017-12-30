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Автобус с белорусами перевернулся в Украине. Обошлось без жертв

31.12.2017 15:57 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня рано утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря (среди которых были дети) следующими из аквапарка Киева домой. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы ДТП.


Фото: vk.com

«По дороге назад не доезжая границы, водитель уснул за рулем, водитель был один», — пишут участники инцидента.


Фото: vk.com

Однако, по их словам, обошлось без жертв. В Мозыре пострадавшие поедут сразу в больницу.

 
 
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Сегодня рано утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря (среди которых были дети) следующими из аквапарка Киева...

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