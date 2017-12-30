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Автобус с белорусами перевернулся в Украине. Обошлось без жертв
Сегодня рано утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря (среди которых были дети) следующими из аквапарка Киева домой. Об этом
«По дороге назад не доезжая границы, водитель уснул за рулем, водитель был один», — пишут участники инцидента.
Однако, по их словам, обошлось без жертв. В Мозыре пострадавшие поедут сразу в больницу.
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Сегодня рано утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря (среди которых были дети) следующими из аквапарка Киева...
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Архив (ЧП)
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