Автобус с белорусами перевернулся в Украине. Обошлось без жертв

Сегодня рано утром в Иванковском районе Киевской области перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря (среди которых были дети) следующими из аквапарка Киева домой. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы ДТП.



Фото: vk.com

«По дороге назад не доезжая границы, водитель уснул за рулем, водитель был один», — пишут участники инцидента.



Фото: vk.com

Однако, по их словам, обошлось без жертв. В Мозыре пострадавшие поедут сразу в больницу.