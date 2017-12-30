Крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси нашли на Украине

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили на территории Волынской области крупную партию контрабандных белорусских сигарет, сообщило украинское ведомство в воскресенье.

"Был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением 20-летнего гражданина Украины. Водитель категорически отказался давать какие-либо документы и открывать багажное отделение буса", – сказали в Госпогранслужбе.

После доставки машины в районный отдел полиции в багажном отделении микроавтобуса было обнаружено 34 ящика табачных изделий (17 тыс. пачек) производства Беларуси без акцизных марок.

В настоящее время в отношении гражданина, который незаконно переправил через границу партию табака, продолжаются следственные действия.