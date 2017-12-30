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Крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси нашли на Украине

31.12.2017 16:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили на территории Волынской области крупную партию контрабандных белорусских сигарет, сообщило украинское ведомство в воскресенье.

Крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси нашли на Украине
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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"Был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением 20-летнего гражданина Украины. Водитель категорически отказался давать какие-либо документы и открывать багажное отделение буса", – сказали в Госпогранслужбе.

После доставки машины в районный отдел полиции в багажном отделении микроавтобуса было обнаружено 34 ящика табачных изделий (17 тыс. пачек) производства Беларуси без акцизных марок.

В настоящее время в отношении гражданина, который незаконно переправил через границу партию табака, продолжаются следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин незаконно переправил через границу 34 коробок белорусских сигарет без акцизов.

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