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Некоторые районы Борисова остались на Новый год без чистой воды
31.12.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Жители Борисова в социальных сетях обсуждают отсутствие в некоторых районах города чистой воды в кранах.
Сообщения о нарушении водоснабжения начали появляться в профильных группах города во второй половине дня в воскресенье 31 декабря.
По информации жителей Борисова, чистой воды нет в нескольких районах города.
"На улице Максима Горького вообще черная, вот и как нормально готовить и помыться?" – задают вопросы граждане.
При этом борисовчане сообщают, что в некоторые районы уже организован подвоз чистой воды машинами местного водоканала – у них выстраиваются очереди.
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Сообщения о нарушении водоснабжения начали появляться в профильных группах города во второй половине дня в воскресенье 31 декабря.
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