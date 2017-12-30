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Некоторые районы Борисова остались на Новый год без чистой воды

31.12.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Жители Борисова в социальных сетях обсуждают отсутствие в некоторых районах города чистой воды в кранах.

Сообщения о нарушении водоснабжения начали появляться в профильных группах города во второй половине дня в воскресенье 31 декабря.

По информации жителей Борисова, чистой воды нет в нескольких районах города.

"На улице Максима Горького вообще черная, вот и как нормально готовить и помыться?" – задают вопросы граждане.

При этом борисовчане сообщают, что в некоторые районы уже организован подвоз чистой воды машинами местного водоканала – у них выстраиваются очереди.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщения о нарушении водоснабжения начали появляться в профильных группах города во второй половине дня в воскресенье 31 декабря.

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