Некоторые районы Борисова остались на Новый год без чистой воды

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Жители Борисова в социальных сетях обсуждают отсутствие в некоторых районах города чистой воды в кранах.

Сообщения о нарушении водоснабжения начали появляться в профильных группах города во второй половине дня в воскресенье 31 декабря.

По информации жителей Борисова, чистой воды нет в нескольких районах города.

"На улице Максима Горького вообще черная, вот и как нормально готовить и помыться?" – задают вопросы граждане.

При этом борисовчане сообщают, что в некоторые районы уже организован подвоз чистой воды машинами местного водоканала – у них выстраиваются очереди.