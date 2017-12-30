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Следователи назвали мотив террориста из Петербурга

31.12.2017 17:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу предъявило обвинение мужчине, устроившему взрыв в одном из магазинов сети "Перекресток" 27 декабря.

Следователи назвали мотив террориста из Петербурга
© Sputnik/ Александр Гальперин
ФСБ задержала организатора взрыва в магазине в Санкт-Петербурге

Взрыв в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. В результате ЧП пострадали 18 человек, некоторые из них госпитализированы.

Подозреваемого во взрыве, 35-летнего россиянина, задержали. Как стало известно в воскресенье, ему уже предъявлено обвинение в совершении теракта. Ранее уголовное дело было заведено по статье "покушение на убийство двух и более лиц", однако впоследствии его переквалифицировали.

Следствие направило ходатайство об аресте подозреваемого. По данным следователей, он сам изготовил взрывное устройство, а недалеко от заложенной бомбы спрятал флешки с информацией о причинах совершения преступления и фотографиями взрывного устройства.

По словам самого злоумышленника, поводом для теракта послужила ненависть "к организаторам и адептам психологических тренингов" – ранее он сам их посещал. Какое отношение имеют подобные тренинги к магазину, мужчина не уточнял.

Известно также, что подозреваемый уже 16 лет наблюдается в психоневрологическом диспансере. Ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По данным некоторых СМИ, ранее он был судим за наркотики.

Мощность самодельного взрывного устройства из "Перекрестка" составила около 200 граммов тротила в эквиваленте. Ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная во многих странах мира террористическая группировка ИГИЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине уже предъявлено обвинение в совершении теракта, а поводом для преступления стала "ненависть к психологическим тренингам".

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