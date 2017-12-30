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Центральная елка Южно-Сахалинска сгорела дотла в разгар новогодней ночи

31.12.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Новогодняя елка, установленная на площади Ленина в Южно-Сахалинске, в разгар празднования Нового года сгорела дотла, сообщили очевидцы.

По информации горожан, ель загорелась после часа ночи, в это время на площади было несколько тысяч человек. 

На место ЧП прибыли пожарные, но им пришлось тушить лишь догорающие конструкции.

Ель, высота которой составляла 25 метров,  установили на центральной площади Южно-Сахалинска в середине декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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На место ЧП прибыли пожарные, но им пришлось тушить лишь догорающие конструкции.

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