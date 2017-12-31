Авиакатастрофа в Коста-Рике унесла жизнь 10 американских туристов

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Десять туристов из США стали жертвами крушения самолета в Коста-Рике, заявил президент латиноамериканской страны Луис Гильермо Солис.

Авиакатастрофа произошла накануне в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте. На борту небольшого самолета находились десять пассажиров и два члена экипажа. Воздушное судно принадлежало местной авиакомпании Nature Air.

"Правительство Коста-Рики глубоко сожалеет о гибели 10 американских пассажиров и двух пилотов из Коста-Рики в катастрофе самолета TI-BEI компании Nature Air", — говорится в заявлении Солиса, размещенном на его странице в Facebook.

Он заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. По словам главы государства, экстренные службы страны работают над ситуацией, основные силы направлены на поиски тел погибших. Ведется расследование инцидента.

Гибель граждан США подтвердили также в Госдепе. Представитель Госдепа добавил, что из уважения к семьям погибших ведомство что не может предоставить дополнительные подробности.