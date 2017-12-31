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Топ-5 задержаний года в РБ: скандалы, закрытые дела и 36 шпионов
01.01.2018 10:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Эксперты назвали октябрьские аресты белорусских военнослужащих не столько самым громкими задержаниями года в стране, но и самым резонансным уголовным делом в белорусской армии.
"И ранее были громкие аресты в армии, в том числе и генерала за откаты, но таких резонансных, как октябре 2017 года, в истории Вооруженных Сил не было", — данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.
Он напомнил, что задержания сержантов и командиров, всего не менее 15 человек, были произведены после возбуждения уголовного дела в связи со
Эксперт считает, что предварительное расследование продлится еще не менее полугода и судебный процесс по делу о гибели солдата Коржича в Печах станет один из громких в 2018 году.
Дело авторов "Регнума"
По мнению экспертов, среди наиболее резонансных задержаний 2017 года было и
© Sputnik / Виктор Толочко
Как следует из материалов уголовного дела, за несколько дней до задержания белорусских авторов "Регнум" Республиканская экспертная комиссии (РЭК) при Мининформе сделала экспертное заключение, у смотрев в публикациях признаки экстремизма и на основании данного заключения было возбуждено уголовное дело. В деле есть и четвертый фигурант Юрий Баранчиков, который сбежал в Россию, Москва отказывает на запросы Минска о его выдаче.
На первоначальном этапе следствия дело было на столько резонансным, что его комментировала министр информации Беларуси (тогда пост главы Мининформа занимала Лилия Ананич),
По прогнозам экспертов, дело белорусских автором "Регнума" суд будет рассматривать как минимум до конца января 2018 года.
Мистический "Белый легион"
Не смотря на то, что дело так называемого "Белого легиона", по которому КГБ задержал более 20 человек, получило большой общественный резонанс, оно было закрыто. Сначала были отпущены из "американки" (СИЗО КГБ) ряд фигурантов, потом материалы были переданы в Следственный комитет, спустя несколько месяцев он "закрыл" дело. последний из фигурантов был отпущен в конце июня 2017 года. Следствие пришло к выводу, действия фигурантов дела "Белого легиона" только формально содержат признаки создания незаконного вооруженного формирования.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как ранее сообщал Sputnik весной по делу "Белого легиона" шеф КГБ Валерий Вакульчик докладывал главе государства, тогда он заявил о пресечении подготовки массовых беспорядков в республике. Государственные телеканалы показали оперативные съемки КГБ и документально-публицистические фильмы о том, как у фигурантов дела изымаю оружие, литературы, а также кадры, "как в белорусских лесах готовятся активисты для массовых беспорядков".
Украинский шпион
Информация о том, что в Беларуси задержан резидент украинской разведки, работавший под прикрытием в качестве журналиста полковник Павел Шаройко, появилась спустя три недели после его ареста. По словам экспертов, ему уже было предъявлено обвинение в шпионаже, он три недели находился в "американке", и внезапно его близкие решили написать о задержании в сетях.
© Sputnik/
"Было ли это задержание срежиссировано спецслужбой какой-нибудь из стран, либо не выдержали нервы у близких Шаройко, сложно говорить", — предположил эксперт в области уголовного права.
При этом он напомнил, что речь о Шаройко шла на встрече президентов двух стран, и тогда белорусский лидер упрекнул украинскую сторону, что именно она нарушила "обет молчания" по данному делу. Когда дело Шаройко стало секретом Полишинеля, гостелеканалы показали оперативную видеозапись, где Шаройко дает признательные показания о том, что
Шаройко, у которого звание полковник, создал в Беларуси агентурную сеть из белорусских граждан. Кроме этого, Шаройко, давший согласие на сотрудничество со следствием белорусского КГБ "сдал" еще одного украинского резидента, работавшего под прикрытием в качестве сотрудника посольства, он был незамедлительно объявлен персоной нон гранта и выслан из Беларуси.
19 декабря глава КГБ Вакульчик заявил, что расследование уголовного дела дело Шаройко в ближайшее время будет завершено и передано прокурору для дачи оценки и направления в суд. Вместе с тем Вакульчик не считает, что дело Шаройко громкое, по его словам,
Империя такси
Также эксперты в числе наиболее громких задержаний 2017 года назвали уголовное дело в отношении владельца ООО "Такси Алмаз 7788" Виталия Пузикова.
"Молодой и амбициозный бизнесмен сумел за короткое время создать настоящую империю такси. Упорно ходили слухи, основателю "7788" просто не захотелось делиться с партнерами, они и написали письмецо нито налоговую, ни то в Госконтроль", — данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.
По его словам, упорно ходили слухи, что в его "империи, кроме официальных, нелегально работали 400 автомобилей".
© Sputnik/ Виктор Толочко
Уголовное дело в отношении Пузикова было возбуждено Комитетом государственного контроля,
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Ни один год в Беларуси не обходится без громких задержаний, в 2017-м были резонансные задержания бизнесменов, священнослужителей, журналистов, а также иностранных...
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