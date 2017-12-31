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В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две уличные елки. Вместе с иллюминацией и дотла
В Гомеле в новогоднюю ночь
В час ночи в МЧС поступило сообщение о загорании 15-метровой искусственной новогодней ели возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» на ул. Троллейбусной, 1. А спустя полтора часа спасателям пришлось мчаться уже на площадь Победы — там горела также 15-метровая искусственная елка с украшениями.
В обоих случаях от возгораний никто не пострадал.
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В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.
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Архив (ЧП)
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