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В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две уличные елки. Вместе с иллюминацией и дотла

01.01.2018 12:07 — ЧП | Tut.by  
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В Гомеле в новогоднюю ночь спасателям дважды пришлось тушить искусственные уличные ели с иллюминацией. В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.

В час ночи в МЧС поступило сообщение о загорании 15-метровой искусственной новогодней ели возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» на ул. Троллейбусной, 1. А спустя полтора часа спасателям пришлось мчаться уже на площадь Победы — там горела также 15-метровая искусственная елка с украшениями.

В обоих случаях от возгораний никто не пострадал.

 
Теги: Гомель
 
 
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В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.

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