В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две уличные елки. Вместе с иллюминацией и дотла

В Гомеле в новогоднюю ночь спасателям дважды пришлось тушить искусственные уличные ели с иллюминацией. В обоих случаях от новогодних деревьев остался лишь оплавившийся остов.

В час ночи в МЧС поступило сообщение о загорании 15-метровой искусственной новогодней ели возле проходной КУП «Горэлектротранспорт» на ул. Троллейбусной, 1. А спустя полтора часа спасателям пришлось мчаться уже на площадь Победы — там горела также 15-метровая искусственная елка с украшениями.

В обоих случаях от возгораний никто не пострадал.