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В Поставах барьер из МАЗа, выставленный на подъезде к елке, спас толпу от Volvo пьяного водителя
В Поставах автомобиль блокировки предотвратил въезд пьяного водителя в зону массовых мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицию региона.
Около трех часов ночи пьяный водитель за рулем Volvo сбил временный дорожный знак «Въезд запрещен» на пути к месту новогодних мероприятий и затем врезался в автомобиль МАЗ, выставленный в качестве барьера, рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Сам 27-летний водитель не пострадал, а его 29-летняя супруга, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами.
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