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В Поставах барьер из МАЗа, выставленный на подъезде к елке, спас толпу от Volvo пьяного водителя

01.01.2018 13:03 — ЧП | Tut.by  
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В Поставах автомобиль блокировки предотвратил въезд пьяного водителя в зону массовых мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицию региона.

Около трех часов ночи пьяный водитель за рулем Volvo сбил временный дорожный знак «Въезд запрещен» на пути к месту новогодних мероприятий и затем врезался в автомобиль МАЗ, выставленный в качестве барьера, рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сам 27-летний водитель не пострадал, а его 29-летняя супруга, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами.

Напомним, проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, белорусская милиция в эти праздники приняла решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.

 
 
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Напомним, проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, белорусская милиция в эти праздники приняла решение ограничить движение...

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