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МАЗ остановил пьяного водителя, ехавшего в толпу в Поставах

01.01.2018 13:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Автомобиль блокировки предотвратил трагедию в новогоднюю ночь Поставах, где пьяный водитель едва не въехал в толпу, сообщили Sputnik в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

МАЗ остановил пьяного водителя, ехавшего в толпу в Поставах
© Sputnik / Виктор Толочко
Милиция рассказала о спокойной новогодней ночи

Инцидент произошел в ночь на 1 января, около 03:00.

"Водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения легковым автомобилем Volvo, сбил временный дорожный знак "Въезд запрещен", установленный для ограничения движения транспорта в центре города, где происходили новогодние мероприятия, и совершил столкновение с автомашиной МАЗ, выставленной в качестве барьера", — рассказали в областном УВД.

27-летний водитель иномарки не пострадал, а вот его 29-летняя супруга, ехавшая на пассажирском сиденье, была доставлена в больницу.

Всего же, по информации УВД Витебского облисполкома, в минувшую ночь было задержано девять пьяных водителей.

Ранее сообщалось, что МВД Беларуси, проанализировав теракты, совершенные в ряже европейских государств, решила ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.

В целом, как ранее информировал Sputnik со ссылкой на белорусскую милицию, новогодняя ночь в стране прошла спокойно.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезных последствий удалось избежать благодаря блокировке подъездов к местам массовых гуляний.

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