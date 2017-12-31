|
УВД рассказало подробности происшествия в новогоднюю ночь в Поставах
01.01.2018 16:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Порядка 500 человек находились на городской площади в новогоднюю ночь в Поставах, где пьяный водитель едва не въехал в толпу, сообщила Sputnik начальник группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел около трех часов ночи 1 января. 27-летний мужчина за рулем Volvo сбил дорожный знак "Въезд запрещен", затем въехал в МАЗ, выставленный в качестве барьера для обеспечения безопасности во время новогодних гуляний. Водитель был пьян.
"Участие в массовых праздничных гуляниях в центре города в момент происшествия принимали около 500 человек", — рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik Шкуратова.
Собеседница агентства добавила, что никто не пострадал, кроме пассажира легковушки – 29-летней супруги водителя. Ее доставили в больницу. По словам Шкуратовой, женщина до сих находится под наблюдением медиков.
Шкуратов отметила, что в крови у водителя было, по предварительной информации, 2 промилле алкоголя.
Ранее Sputnik сообщал, что МВД накануне новогодних праздников приняло решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена водителя, который врезался в автомобиль блокировки, до сих пор находится в больнице.
|
Архив (ЧП)
Комментарии