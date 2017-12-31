УВД рассказало подробности происшествия в новогоднюю ночь в Поставах

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Порядка 500 человек находились на городской площади в новогоднюю ночь в Поставах, где пьяный водитель едва не въехал в толпу, сообщила Sputnik начальник группы информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.



© Sputnik / Виктор Толочко МАЗ остановил пьяного водителя, ехавшего в толпу в Поставах

Инцидент произошел около трех часов ночи 1 января. 27-летний мужчина за рулем Volvo сбил дорожный знак "Въезд запрещен", затем въехал в МАЗ, выставленный в качестве барьера для обеспечения безопасности во время новогодних гуляний. Водитель был пьян.

"Участие в массовых праздничных гуляниях в центре города в момент происшествия принимали около 500 человек", — рассказала в беседе с корреспондентом Sputnik Шкуратова.

Собеседница агентства добавила, что никто не пострадал, кроме пассажира легковушки – 29-летней супруги водителя. Ее доставили в больницу. По словам Шкуратовой, женщина до сих находится под наблюдением медиков.

Шкуратов отметила, что в крови у водителя было, по предварительной информации, 2 промилле алкоголя.

Ранее Sputnik сообщал, что МВД накануне новогодних праздников приняло решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.