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В Дубровно уволенный мужчина достал гранату и пригрозил все взорвать. Успокаивать пришлось гаишнику

01.01.2018 17:28 — ЧП | Tut.by  
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Жителя райцентра уволили. Он с горя напился, а придя домой, устроил скандал. Но вдруг мужчине показалось, что супруга не разделяет его горя и сочувствовать не собирается. 53-летний хозяин обиделся и пригрозил все взорвать — и даже достал откуда-то гранату. Женщина испугалась и позвонила в РОВД.

— По вызову прибыл наряд. Сотрудники милиции тщетно уговаривали дебошира успокоиться и не размахивать гранатой. Потом к месту ЧП подъехал дежурный по отделу — начальник местной Госавтоинспекции Александр Мякиников. Он приказал милиционерам отойти подальше, а сам взялся за ведение переговоров. Хозяин дома не сдавался, но после того как переговорщик пообещал взять его на работу в ГАИ, согласился выбросить гранату, — рассказал подробности инцидента прокурор Дубровенского района Михаил Патеев.

Пьяного и вооруженного мужчину пришлось выводить огородами к реке. Его сопровождал майор Мякиников. Оставлять на берегу боеприпас, как просила милиция, скандалист не захотел — швырнул гранату в Днепр. Теперь ее поисками занимаются водолазы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, выполняющих свои должностные обязанности.

 
 
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Дежурный по райотделу - начальник местной ГАИ - приказал милиционерам отойти подальше, а сам взялся за ведение переговоров. Даже пришлось пообещать взять мужчину с...

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