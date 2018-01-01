В Минской области ребенку петардой оторвало фалангу пальца

В Минской области новогодние праздничные мероприятия прошли более чем в 450 местах. Наиболее многочисленными праздничные гуляния были в Борисове, Жодино, Молодечно, Слуцке и Солигорске.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, новогодняя ночь в регионе «выдалась достаточно спокойной — в местах проведения массовых мероприятий к административной ответственности было привлечено всего пять человек». Трое за мелкое хулиганство, еще двое за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Не обошлось без несчастных случаев. После полуночи в деревне Гребенка Червенского района 10-летний мальчик в присутствии родителей во дворе своего дома поджег петарду, и та взорвалась у него в руках. С диагнозом «травматическая ампутация ногтевой фаланги третьего пальца правой кисти» ребенка госпитализировали в районную больницу.