Украинская полиция расследует убийство правозащитницы Ирины Ноздровской

МИНСК, 1 янв — Sputnik. В Киевской области нашли обнаженное тело юриста Ирины Ноздровской.

Правозащитница несколько лет занималась резонансным делом о гибели в сентябре 2015 года своей родной сестры Светланы Сапатинской, которую, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил племянник председателя суда Дмитрий Россошанский. Благодаря усилиям юриста преступникбыл приговорен к 7 года лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы — суд продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого угрожал Ноздровской. Ирина перестала выходить на связь 29 декабря.

По предварительным данным, женщину сбросили с моста в реку либо вынудили прыгнуть. Начальник полиции Киевской области выехал на место, где было обнаружено тело недавно исчезнувшей Ирины Ноздровской.

"Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", — сообщил журналистам глава профсоюза МВД Илья Кива.

Между тем в соцсетях появилось видео, на котором видно как Илья Кива поссорился с волонтерами, которые искали погибшую сестру жертвы резонансного ДТП Ирину Ноздровскую.