ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинская полиция расследует убийство правозащитницы Ирины Ноздровской

01.01.2018 19:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 янв — Sputnik. В Киевской области нашли обнаженное тело юриста Ирины Ноздровской. 

Правозащитница несколько лет занималась резонансным делом о гибели в сентябре 2015 года своей родной сестры Светланы Сапатинской, которую, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил племянник председателя суда Дмитрий Россошанский. Благодаря усилиям юриста преступникбыл приговорен к 7 года лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы — суд продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого угрожал Ноздровской. Ирина перестала выходить на связь 29 декабря.

По предварительным данным, женщину сбросили с моста в реку либо вынудили прыгнуть. Начальник полиции Киевской области выехал на место, где было обнаружено тело недавно исчезнувшей Ирины Ноздровской.

"Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", — сообщил журналистам глава профсоюза МВД Илья Кива.

Между тем в соцсетях появилось видео, на котором видно как Илья Кива поссорился с волонтерами, которые искали погибшую сестру жертвы резонансного ДТП Ирину Ноздровскую. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 150
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине в 2017 году зарегистрировано1185 умышленных убийств, дело Ирины Ноздровской пополнило эту печальную статистику.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минской области ребенку петардой оторвало фалангу пальца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика