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В Витебске на детской площадке нашли погибшего мужчину
В первый день нового года, 1 января, в Витебске на детской площадке нашли тело мужчины,
Тело нашли прохожие на перекладине качелей на детской площадке между домами № 14 и 16а на улице Герцена. Мужчина жил неподалеку.
Подробности инцидента выясняют следственные органы.
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Подробности инцидента выясняют следственные органы.
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Архив (ЧП)
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