В Витебске на детской площадке нашли погибшего мужчину

В первый день нового года, 1 января, в Витебске на детской площадке нашли тело мужчины, сообщают «Народные новости Витебска». Предположительно, это суицид.



Фото: ННВ

Тело нашли прохожие на перекладине качелей на детской площадке между домами № 14 и 16а на улице Герцена. Мужчина жил неподалеку.

Подробности инцидента выясняют следственные органы.