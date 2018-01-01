ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске на детской площадке нашли погибшего мужчину

01.01.2018 20:49 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В первый день нового года, 1 января, в Витебске на детской площадке нашли тело мужчины, сообщают «Народные новости Витебска». Предположительно, это суицид.


Фото: ННВ

Тело нашли прохожие на перекладине качелей на детской площадке между домами № 14 и 16а на улице Герцена. Мужчина жил неподалеку.

Подробности инцидента выясняют следственные органы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 184
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности инцидента выясняют следственные органы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Украинская полиция расследует убийство правозащитницы Ирины Ноздровской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика