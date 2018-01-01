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Семеро детей отравились в подмосковной сауне

01.01.2018 21:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Традиция проводить 31 декабря в бане испортила Новый год нескольким московским семьям: пока родители праздновали семеро детей отравились парами хлорамина.

Семеро детей отравились в подмосковной сауне
© Sputnik / Сергей Пушкин.
Ирония судьбы, или Как минчане ходят в баню 31 декабря

Компания с несовершеннолетними детьми арендовала одну из саун в Подмосковье для отдыха до утра 1 января. В разгар праздника дети пожаловались родителям на рези в глазах и затруднение дыхания, затем у них начался сильный кашель и рвота.

Двое из пострадавших детей находятся в отделении реанимации, остальные также госпитализированы. 

На место происшествия кроме медиков выехала бригада следователей, место происшествия было осмотрено в присутствии сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования.

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении владельца сауны возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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