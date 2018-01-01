Тысячи автомобилей сожжены в новогоднюю ночь во Франции

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, что превысило показатели прошлого года, сообщило министерство внутренних дел страны.

"Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена… Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах — 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года — 935", — отметили в ведомстве.