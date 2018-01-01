Расстрел в новогоднюю ночь: подросток в США убил свою семью

МИНСК, 2 янв — Sputnik. 16-летний подросток расстрелял собственную семью в американском штате Нью-Джерси, сообщают местные СМИ.



© REUTERS/ Chris Wattie Полиция обнародовала записку с расчетами стрелка из Лас-Вегаса

По данным полиции, юноша за несколько минут до наступления Нового года из полуавтоматической винтовки застрелил собравшихся дома на праздник своих родственников: 42-летнюю мать, 44 —летнего отца, 18-летнюю сестру и пожилую подругу семьи. Еще два человека — родной брат и дедушка нападавшего — получили ранения, но выжили.

Подросток был задержан прибывшей на вызов полицией на месте происшествия. Сопротивления он не оказал.

Обстоятельства происшествия расследуются.