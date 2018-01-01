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Расстрел в новогоднюю ночь: подросток в США убил свою семью
02.01.2018 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. 16-летний подросток расстрелял собственную семью в американском штате Нью-Джерси, сообщают местные СМИ.
© REUTERS/ Chris Wattie
По данным полиции, юноша за несколько минут до наступления Нового года из полуавтоматической винтовки застрелил собравшихся дома на праздник своих родственников: 42-летнюю мать, 44 —летнего отца, 18-летнюю сестру и пожилую подругу семьи. Еще два человека — родной брат и дедушка нападавшего — получили ранения, но выжили.
Подросток был задержан прибывшей на вызов полицией на месте происшествия. Сопротивления он не оказал.
Обстоятельства происшествия расследуются.
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За несколько минут до наступления Нового года 16-летний молодой человек расстрелял свою семью; погибли четыре человека, двое ранены
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