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Расстрел в новогоднюю ночь: подросток в США убил свою семью

02.01.2018 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. 16-летний подросток расстрелял собственную семью в американском штате Нью-Джерси, сообщают местные СМИ.

Расстрел в новогоднюю ночь: подросток в США убил свою семью
© REUTERS/ Chris Wattie
Полиция обнародовала записку с расчетами стрелка из Лас-Вегаса

По данным полиции, юноша за несколько минут до наступления Нового года из полуавтоматической винтовки застрелил собравшихся дома на праздник своих родственников: 42-летнюю мать, 44 —летнего отца, 18-летнюю сестру и пожилую подругу семьи. Еще два человека — родной брат и дедушка нападавшего — получили ранения, но выжили.

Подросток был задержан прибывшей на вызов полицией на месте происшествия. Сопротивления он не оказал.

Обстоятельства происшествия расследуются.

 
Теги: Минск
 
 
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За несколько минут до наступления Нового года 16-летний молодой человек расстрелял свою семью; погибли четыре человека, двое ранены

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