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Более 20 прихожан расстреляны в Новый год возле церкви в Нигерии
02.01.2018 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви в Новый год в нигерийском штате Риверс, сообщают мировые СМИ.
Инцидент произошел в понедельник, 1 января, вскоре после полуночи. Жертвами инцидента стали 21 человек.
Как сообщают правоохранительные органы региона, одна из версий произошедшего — борьба между различными группировками на почве религиозных воззрений.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, ответственность за нападение на себя не взяла.
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По предварительной версии, причиной расстрела стали разногласия между местными группировками на почве религии.
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Архив (ЧП)
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