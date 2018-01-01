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Более 20 прихожан расстреляны в Новый год возле церкви в Нигерии

02.01.2018 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви в Новый год в нигерийском штате Риверс, сообщают мировые СМИ.

Инцидент произошел в понедельник, 1 января, вскоре после полуночи. Жертвами инцидента стали 21 человек.

Как сообщают правоохранительные органы региона, одна из версий произошедшего — борьба между различными группировками на почве религиозных воззрений.

​Пока ни одна группировка, действующая в регионе, ответственность за нападение на себя не взяла.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, причиной расстрела стали разногласия между местными группировками на почве религии.

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