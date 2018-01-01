Погибшего мужчину нашли на детской площадке в Витебске

МИНСК, 2 янв — Sputnik. На детской площадке между домами № 14 и 16а по улице Герцена в Витебске нашли тело мужчины, сообщает портал Народные новости Витебска.

Мужчину, повешенного на перекладине качелей на детской площадке, обнаружили прохожие. Рядом с ним находилась борсетка с документами, благодаря чему удалось оперативно найти супругу погибшего. Как выяснилось, погибший жил неподалеку — на другой стороне улицы. Ему было около 30 лет.

Согласно предварительной версии, это суицид.

Подробности инцидента выясняют следственные органы.