﻿ Погибшего мужчину нашли на детской площадке в Витебске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погибшего мужчину нашли на детской площадке в Витебске

02.01.2018 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 янв — Sputnik. На детской площадке между домами № 14 и 16а по улице Герцена в Витебске нашли тело мужчины, сообщает портал Народные новости Витебска.

Погибшего мужчину нашли на детской площадке в Витебске
© Sputnik/ Алексей Даничев
"Устала от жизни": в Витебске девушка прыгала с моста, ее спас ОМОН

Мужчину, повешенного на перекладине качелей на детской площадке, обнаружили прохожие. Рядом с ним находилась борсетка с документами, благодаря чему удалось оперативно найти супругу погибшего. Как выяснилось, погибший жил неподалеку — на другой стороне улицы. Ему было около 30 лет.

Согласно предварительной версии, это суицид.

Подробности инцидента выясняют следственные органы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 181
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30-летний мужчина был обнаружен висящим на перекладине качелей, расположенных на детской площадке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Более 20 прихожан расстреляны в Новый год возле церкви в Нигерии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика