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Погибшего мужчину нашли на детской площадке в Витебске
02.01.2018 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. На детской площадке между домами № 14 и 16а по улице Герцена в Витебске нашли тело мужчины, сообщает портал Народные новости Витебска.
© Sputnik/ Алексей Даничев
Мужчину, повешенного на перекладине качелей на детской площадке, обнаружили прохожие. Рядом с ним находилась борсетка с документами, благодаря чему удалось оперативно найти супругу погибшего. Как выяснилось, погибший жил неподалеку — на другой стороне улицы. Ему было около 30 лет.
Согласно предварительной версии, это суицид.
Подробности инцидента выясняют следственные органы.
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30-летний мужчина был обнаружен висящим на перекладине качелей, расположенных на детской площадке.
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Архив (ЧП)
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