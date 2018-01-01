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Водитель без прав на Citroen разбился в Витебской области

02.01.2018 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Молодой мужчина без прав разбился в Витебской области, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДПТ случилось в 18:00 1 января возле деревни Полота Полоцкого района. 28-летний водитель, управлявший автомобилем Citroen, не справился с управлением на прямом участке дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

Водитель без прав на Citroen разбился в Витебской области
© Sputnik / Виктор Толочко
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О случившейся аварии сообщил очевидец.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, которые обнаружили в разбитой машине труп мужчины. Им оказался житель Новополоцка 1989 года рождения.

Ранее мужчина дважды привлекался за вождение в пьяном виде. Пока неизвестно, был ли мужчина пьян в этот раз.

"Автомобиль был без пройденного техосмотра, а водитель не имел права на вождение: в 2011 и 2015 годах он привлекался за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав", — отметили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее 28-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за вождения в нетрезвом состоянии.

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