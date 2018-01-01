Водитель без прав на Citroen разбился в Витебской области

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Молодой мужчина без прав разбился в Витебской области, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДПТ случилось в 18:00 1 января возле деревни Полота Полоцкого района. 28-летний водитель, управлявший автомобилем Citroen, не справился с управлением на прямом участке дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД рассказало подробности происшествия в новогоднюю ночь в Поставах

О случившейся аварии сообщил очевидец.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, которые обнаружили в разбитой машине труп мужчины. Им оказался житель Новополоцка 1989 года рождения.

Ранее мужчина дважды привлекался за вождение в пьяном виде. Пока неизвестно, был ли мужчина пьян в этот раз.

"Автомобиль был без пройденного техосмотра, а водитель не имел права на вождение: в 2011 и 2015 годах он привлекался за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав", — отметили в ГАИ.