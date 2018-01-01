Четыре человека спасены на пожаре в Гродно

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Пожар случился в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Гродно, сообщает Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службы 1 января в 23:26.

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы спасли 4 человека. Хозяйка квартиры и один из ее гостей госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" и алкогольной интоксикацией.

Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за первые сутки нового года — с 6:00 1 января до 6:00 2 января — в Беларуси в пожарах погибло 3 человека. Спасены семеро, пострадали от огня и дыма 5 человек.