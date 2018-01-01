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Четыре человека спасены на пожаре в Гродно

02.01.2018 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Пожар случился в квартире на первом этаже пятиэтажного дома в Гродно, сообщает Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службы 1 января в 23:26.

Четыре человека спасены на пожаре в Гродно
© Фото: YouTube/МЧС Минск
МЧС опубликовало видео пожара в Минске, в котором пострадало 3 человека

Прибывшие на место сотрудники спасательной службы спасли 4 человека. Хозяйка квартиры и один из ее гостей госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения" и алкогольной интоксикацией.

Причиной пожара в МЧС назвали нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за первые сутки нового года — с 6:00 1 января до 6:00 2 января — в Беларуси в пожарах погибло 3 человека. Спасены семеро, пострадали от огня и дыма 5 человек.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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За первые сутки нового года по причине пожаров в Беларуси уже погибло 3 человека, 5 пострадали.

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