СМИ: в результате пожара в Нью-Йорке пострадали 12 человек

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Возгорание вспыхнуло утром во вторник в нью-йоркском Бронксе, сообщил телеканал ABC .

По информации СМИ, пожар начался в магазине мебели, расположенном на первом этаже здания. Потом огонь распространился на остальные три этажа постройки.

В результате пожара пострадали 12 человек, один из них получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Спасатели разбивали окна, чтобы помочь людям выбраться из горящего дома.

Информации о причинах пожара пока не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы Нью-Йорка и правоохранители.

Ранее в Бронксе произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек , среди них ребенок. Огонь вспыхнул в жилом доме, 15 человек получили серьезные травмы.