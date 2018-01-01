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СМИ: в результате пожара в Нью-Йорке пострадали 12 человек

02.01.2018 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Возгорание вспыхнуло утром во вторник в нью-йоркском Бронксе, сообщил телеканал ABC.

По информации СМИ, пожар начался в магазине мебели, расположенном на первом этаже здания. Потом огонь распространился на остальные три этажа постройки.

В результате пожара пострадали 12 человек, один из них получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Спасатели разбивали окна, чтобы помочь людям выбраться из горящего дома.

Информации о причинах пожара пока не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы Нью-Йорка и правоохранители.

Ранее в Бронксе произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек, среди них ребенок. Огонь вспыхнул в жилом доме, 15 человек получили серьезные травмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар начался в магазине мебели, а затем распространился на все этажи здания.

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