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СМИ: в результате пожара в Нью-Йорке пострадали 12 человек
02.01.2018 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Возгорание вспыхнуло утром во вторник в нью-йоркском Бронксе, сообщил телеканал
По информации СМИ, пожар начался в магазине мебели, расположенном на первом этаже здания. Потом огонь распространился на остальные три этажа постройки.
В результате пожара пострадали 12 человек, один из них получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы. Спасатели разбивали окна, чтобы помочь людям выбраться из горящего дома.
Информации о причинах пожара пока не поступало.
На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы Нью-Йорка и правоохранители.
Ранее в Бронксе произошел пожар, в результате которого
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Пожар начался в магазине мебели, а затем распространился на все этажи здания.
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