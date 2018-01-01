В Барановичах в пятиэтажке произошла вспышка газовоздушной смеси - пострадала пожилая женщина

1 января в Барановичах в одной из квартир пятиэтажки на улице Ленина произошел взрыв, сообщили TUT.BY очевидцы.

В областном управлении МЧС TUT.BY пояснили, что в квартире произошла вспышка газовоздушной смеси.

Происшествие случилось днем 1 января в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. По какой причине произошла вспышка газовоздушной смеси не известно. Пострадала хозяйка квартиры, 92-летняя женщина. Она с ожогами доставлена в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В результате происшествия видимых повреждений конструкций дома нет, в комнате выбито стекло, сообщил официальный представитель МЧС по региону Сергей Машнов.