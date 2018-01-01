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В Гомеле пять человек пострадали от пиротехники

02.01.2018 17:14 — ЧП | Tut.by  
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Для пятерых гомельчан встреча нового года омрачилась обращением к врачам. Медицинская помощь понадобилась из-за травм, причиненных пиротехническими изделиями, пишет «СБ — Беларусь сегодня».

Хроника происшествий стартовала еще до наступления праздника. В заречной зоне Сожа 18-летний парень получил ожог глаза бенгальским огнем. Аналогичная неприятность постигла 6-летнего мальчика в Советском районе Гомеля.

В новогоднюю ночь в больницу из Новобелицкого района был также доставлен 4-летний ребенок. Он получил ожог руки во дворе дома. Малыш наблюдал за тем, как старшие запускали батарею салютов.

Залповый салют нанес травму и 41-летнему мужчине. У него — термические ожоги кожи век и ресниц.

— К счастью, обошлось без тяжелых увечий, — прокомментировал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — В местах массовых гуляний, где за соблюдением общественного порядка следили сотрудники милиции, травмирования граждан пиротехникой не было. Других происшествий также не зафиксировано.

 
Теги: Гомель
 
 
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Для пятерых гомельчан встреча нового года омрачилась обращением к врачам. Медицинская помощь понадобилась из-за травм, причиненных пиротехническими изделиями.

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