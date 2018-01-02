В Риге задержали продюсера телеканала ТВЦ

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Работник российского телеканала в момент задержания находился в Риге в частной поездке, передает РИА Новости со ссылкой на официальный комментарий телекомпании "ТВ Центр".

Продюсер телеканала Анатолий Курлаев был задержан правоохранителями утром 2 января в латвийской столице, сообщает Sputnik Латвия . Как рассказал сам Курлаев, ему показали документы, в которых написано, что он числится персоной нон-грата в Латвии с 2015 года: в том году телекомпания снимала в Латвии документальный фильм.

По данным Sputnik Латвия, продюсер уже приезжал в страну в сентябре 2017 года. В тот раз его впустили в страну и не задерживали. Курлаев и в сентябре 2017-го, и в январе 2018-го посетил страну по туристической визе и с туристическими целями.

В телекомпании "ТВ Центр" выразили недоумение в связи со случившимся, потому что Курлаев находился в Латвии в рамках частной поездки. В компании считают, что депортация продюсера "наглядно демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их неготовность руководствоваться основополагающими принципами свободы слова".

Также в сообщении телекомпании говорится, что латвийские власти не называют причины данного запрета. Сотрудника ТВЦ в течение суток депортируют на родину.