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Пожилая женщина пострадала в результате взрыва газа в Барановичах
02.01.2018 21:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Вспышка газовоздушной смеси произошла в одном из многоквартирных домов на улице Ленина в центре Барановичей, сообщает
ЧП произошло в первый день наступившего 2018 года. В результате взрыва газа пострадала хозяйка квартиры 1926 года рождения. Пожилая женщина проживала одна.
Пострадавшую доставили в Барановичскую городскую больницу с ожогами рук, лица и тела. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, почему могла произойти вспышка газовоздушной смеси в квартире пенсионерки.
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В результате ЧП пенсионерка была госпитализирована в больницу с ожогами рук, лица и тела.
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