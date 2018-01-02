Грузовик сбил пешеходов и врезался в легковушку в Сан-Франциско

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Грузовой фургон столкнулся с автомобилем и сбил пешеходов в Сан-Франциско, сообщила во вторник пожарная служба города.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек. Среди них два пешехода и пять человек, находившихся в машине. Все пятеро являются членами одной семьи.

Как уточнили в полиции, водитель фургона не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

DEVELOPING: Large Box Truck Strikes Pedestrians In San Francisco; At Least 7 Injured



Here's What We Know: https://t.co/yNFZZPYeND pic.twitter.com/htoVvHg10c — Breaking911 (@Breaking911) January 2, 2018

​Два человека получили серьезные ранения и были срочно госпитализированы с места происшествия.

Причины масштабного ДТП устанавливаются, правоохранители проводят расследование.