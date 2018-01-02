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Грузовик сбил пешеходов и врезался в легковушку в Сан-Франциско
02.01.2018 20:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Грузовой фургон столкнулся с автомобилем и сбил пешеходов в Сан-Франциско, сообщила во вторник пожарная служба города.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек. Среди них два пешехода и пять человек, находившихся в машине. Все пятеро являются членами одной семьи.
Как уточнили в полиции, водитель фургона не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Два человека получили серьезные ранения и были срочно госпитализированы с места происшествия.
Причины масштабного ДТП устанавливаются, правоохранители проводят расследование.
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По предварительной версии, фура сначала выехала на тротуар, сбив двух пешеходов, а затем врезалась в легковую машину.
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Архив (ЧП)
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