ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач в Китае умерла после 18-часового рабочего дня

03.01.2018 08:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. 43-летня женщина-врач из провинции Шаньси в Китае умерла после того, как отработала в течение 18 часов без отдыха, сообщает Asia One.

Инцидент произошел 29 декабря. Чжао Бянсян, которая была заместителем руководителя отделения респираторной медицины больницы и проводила обход, в ходе осмотра в палате упала перед пациенткой ее дочерью. Последними словами врача, по свидетельству очевидцев, были: "Как ваша мама?"

Врач в Китае умерла после 18-часового рабочего дня
© Sputnik/ А. Соломонов
В автопарке, чей водитель спрыгнул с моста, переработки по 39 часов

Бянсян тут положили в реанимацию, однако, несмотря на усилия ее коллег, на следующий день она скончалась. Как показали результаты вскрытия, врач умерла от субарахноидального кровоизлияния — одной из форм острого нарушения мозгового кровообращения.

Как выяснилось, женщина работала с 18 часов вечера 28 декабря, а после завершения 12-счасовой смены на следующий день продолжила осмотр пациентов в больнице.

По словам ее коллег, Бянсян была одним из лучших специалистов по заболеваниям органов дыхания, и "трудоголик", который никогда не отказывался помочь, если ее просили. Они предположили, что смерть врача была вызвана усталостью от сверхурочной работы.

Как отмечают местные СМИ, этот случай не является единственным. В частности, в июле 2017 года 48-летний полицейский в провинции Цзянсу умер после того, как проработал 36 часов подряд и был найден в бессознательном состоянии за своим столом коллегой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в китайской провинции Шанси, где врач местной больницы провела на работе 18 часов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Автобус с людьми упал в пропасть в Перу, 48 человек погибли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика