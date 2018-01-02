Автобус с людьми упал в пропасть в Перу, 48 человек погибли

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо (Перу), сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.



© Sputnik/ А. Соломонов Автобус с белорусами перевернулся в Украине

Автобус, в котором находилось более 50 пассажиров, рухнул с обрыва высотой около 100 метров на берег океана. ДТП случилось на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола".

Как сообщают власти, проводится расследование обстоятельств инцидента. Одна из наиболее вероятных версий — столкновение с грузовой фурой. Количество находившихся в автобусе пассажиров и число погибших уточняется.

Как сообщил министр транспорта страны Бруно Джуффра на своей страничке в Twitter, по предварительным данным, водители транспортных средств двигались с превышением скорости.

En medio del dolor x el acc en Pasamayo, informo q primeros reportes señalan como causa exceso de velocidad de ambos vehículos, según GPS — Bruno Giuffra (@bgiuffra) 2 января 2018 г.

​На место происшествия прибыли спасатели, однако их работа в данный момент затруднена из-за прилива.