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Автобус с людьми упал в пропасть в Перу, 48 человек погибли

03.01.2018 07:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо (Перу), сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

Автобус с людьми упал в пропасть в Перу, 48 человек погибли
© Sputnik/ А. Соломонов
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Автобус, в котором находилось более 50 пассажиров, рухнул с обрыва высотой около 100 метров на берег океана. ДТП случилось на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола".

Как сообщают власти, проводится расследование обстоятельств инцидента. Одна из наиболее вероятных версий — столкновение с грузовой фурой. Количество находившихся в автобусе пассажиров и число погибших уточняется.

Как сообщил министр транспорта страны Бруно Джуффра на своей страничке в Twitter, по предварительным данным, водители транспортных средств двигались с превышением скорости.

​На место происшествия прибыли спасатели, однако их работа в данный момент затруднена из-за прилива.

 
Теги: Минск
 
 
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Одной из версий ДТП называется столкновение с другим автомобилем из-за превышения скорости на серпантине.

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