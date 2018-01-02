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Автобус с людьми упал в пропасть в Перу, 48 человек погибли
03.01.2018 07:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо (Перу), сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
© Sputnik/ А. Соломонов
Автобус, в котором находилось более 50 пассажиров, рухнул с обрыва высотой около 100 метров на берег океана. ДТП случилось на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола".
Как сообщают власти, проводится расследование обстоятельств инцидента. Одна из наиболее вероятных версий — столкновение с грузовой фурой. Количество находившихся в автобусе пассажиров и число погибших уточняется.
Как сообщил министр транспорта страны Бруно Джуффра на своей страничке в Twitter, по предварительным данным, водители транспортных средств двигались с превышением скорости.
На место происшествия прибыли спасатели, однако их работа в данный момент затруднена из-за прилива.
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Одной из версий ДТП называется столкновение с другим автомобилем из-за превышения скорости на серпантине.
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