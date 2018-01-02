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Скончалась советская и литовская актриса Татьяна Майорова

03.01.2018 07:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Актриса театра и кино Татьяна Майорова скончалась в Вильнюсе на 77 году жизни, сообщает на своем сайте Русский драматический театр Литвы (РДТЛ).

Скончалась советская и литовская актриса Татьяна Майорова
© Sputnik/ Александр Уткин
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Актриса умерла 30 декабря после продолжительной болезни, однако об этом стало известно лишь 2 января.

Большую часть жизни она проработала в Русском драматическом театре Литвы, где сыграла более 40 ролей.

Майорова также снималась в кино. Одной из самых известных ее работ стала роль матери в фильме "Смилуйся над нами" литовского режиссера Альгирдаса Араминаса.

Прощание с актрисой состоится в среду, 3 января, с 17:00 до 22:00. Похороны пройдут в четверг, 4 января, на столичном кладбище Карвелишкес.

Биография

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. После окончания учебы работала в Севастопольском театре, где сыграла более 40 разноплановых ролей.

В РДТЛ она работала с 1967 по 1991 год.

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Теги: Минск
 
 
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Известная советская актриса Татьяна Майорова ушла из жизни в Литве в возрасте 76 лет.

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