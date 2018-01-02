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Автомобиль ГАИ сбил женщину на переходе в Солигорске
03.01.2018 06:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. В Солигорске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленина сотрудник ГАИ на служебной автомашине Opel Astra сбил пешехода. Об этом на своей
Инцидент произошел 29 декабря в 07:50 утра.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам пострадавшей, в тот день она шла на работу.
"В 07:50, убедившись в безопасности, начала переходить дорогу. Успела перейти только одну полосу, как была сбита патрульной машиной ГАИ", — написала она.
Сотрудник инспекции, который находился за рулем, вызвал коллег, сделал необходимые замеры. Как сообщает пострадавшая, после удара в машине ГАИ было разбито лобовое стекло со стороны пассажира. По словам женщины, скорую помощь ей вызвать не предложили, свидетелей, которых было много, не опросили.
Этот же сотрудник ГАИ доставил женщину в больницу.
"Дальше сотрудники ГАИ завели в кабинет. Врач начал осмотр, опрос. Сотрудники удалились. И дальше началось мое хождение по кабинетам, снимки и невропатолог. У невропатолога выяснилось, что изначально в приемном мне написали, что я шла и резко упала, поэтому и было отказано в МРТ", — написала женщина на своей страничке.
По результатам обследования потерпевшей был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ног".
Затем приехавший инспектор доставил женщину в ГАИ, где был составлен протокол происшествия.
"После ГАИ пошла на работу (в карточке у меня было написано "трудоспособна"), где упала в обморок. Коллеги вызвали скорую, я была госпитализирована, меня положили в больницу на обследование", — сообщила пострадавшая.
Как подтвердили в ведомстве, за рулем служебного автомобиля находился сотрудник отдела ГАИ Солигорского РОВД 1974 года рождения. Он находился на службе и прошел освидетельствование на физическое состояние в медучреждении.
По поводу инцидента УВД Минского облисполкома проводит проверку, по окончании которой будет дана правовая оценкиа произошедшему ДТП.
Напомним, что 26 ноября 2016 года в Слуцке в результате ДТП с участием временно исполняющего обязанности начальника отдела ГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого
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В результате ДТП женщина получила сотрясение головного мозга и ушибы.
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