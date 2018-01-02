Автомобиль ГАИ сбил женщину на переходе в Солигорске

МИНСК, 3 янв — Sputnik. В Солигорске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленина сотрудник ГАИ на служебной автомашине Opel Astra сбил пешехода. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала сама пострадавшая — жительница города Солигорска Ольга Шаридода.

Инцидент произошел 29 декабря в 07:50 утра.



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По словам пострадавшей, в тот день она шла на работу.

"В 07:50, убедившись в безопасности, начала переходить дорогу. Успела перейти только одну полосу, как была сбита патрульной машиной ГАИ", — написала она.

Сотрудник инспекции, который находился за рулем, вызвал коллег, сделал необходимые замеры. Как сообщает пострадавшая, после удара в машине ГАИ было разбито лобовое стекло со стороны пассажира. По словам женщины, скорую помощь ей вызвать не предложили, свидетелей, которых было много, не опросили.

Этот же сотрудник ГАИ доставил женщину в больницу.

"Дальше сотрудники ГАИ завели в кабинет. Врач начал осмотр, опрос. Сотрудники удалились. И дальше началось мое хождение по кабинетам, снимки и невропатолог. У невропатолога выяснилось, что изначально в приемном мне написали, что я шла и резко упала, поэтому и было отказано в МРТ", — написала женщина на своей страничке.

По результатам обследования потерпевшей был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ног".

Затем приехавший инспектор доставил женщину в ГАИ, где был составлен протокол происшествия.

"После ГАИ пошла на работу (в карточке у меня было написано "трудоспособна"), где упала в обморок. Коллеги вызвали скорую, я была госпитализирована, меня положили в больницу на обследование", — сообщила пострадавшая.

Как подтвердили в ведомстве, за рулем служебного автомобиля находился сотрудник отдела ГАИ Солигорского РОВД 1974 года рождения. Он находился на службе и прошел освидетельствование на физическое состояние в медучреждении.

По поводу инцидента УВД Минского облисполкома проводит проверку, по окончании которой будет дана правовая оценкиа произошедшему ДТП.

Напомним, что 26 ноября 2016 года в Слуцке в результате ДТП с участием временно исполняющего обязанности начальника отдела ГАИ Барановичского ГОВД Андрея Волковыцкого погибла 36-летняя жительница города . Как установила экспертиза, Волковыцкий в момент аварии был пьян. Суд назначил бывшему и.о. начальника ГАИ максимально возможное наказание — 7 лет колонии общего режима.