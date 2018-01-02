Житель Пинска во время ночного застолья поджег двух женщин

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Пинска, который пытался убить двух женщин, сообщили в МВД.

Подозреваемый в покушении на убийство двух человек задержан и помещен в СИЗО.

"В Пинске в 04:30 в своей квартире мужчина в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег двух местных жительниц", — сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел республики.

Женщины с ожогами различной степени тяжести помещены в больницу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух человек" Уголовного кодекса Беларуси. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.