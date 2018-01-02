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В Речице дворник нашла бутылку с 3 килограммами ртути
Утром 2 января дворник в городском парке Речицы нашла емкость с ртутью. На место выбывали сотрудники МЧС,
Дворник убирала в парке Победы и заметила пластиковую бутылку со ртутью. Специалисты подтвердили: внутри находится 3,3 кг металла.
«Емкость была герметично закрыта. Демеркуризационные мероприятия не проводились. Опасная находка изъята для дальнейшей утилизации», — рассказали в пресс-службе МЧС.
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Опасную находку изъяли, чтобы потом утилизировать.
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Архив (ЧП)
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