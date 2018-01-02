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В Речице дворник нашла бутылку с 3 килограммами ртути

03.01.2018 09:58 — ЧП | Tut.by  
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Утром 2 января дворник в городском парке Речицы нашла емкость с ртутью. На место выбывали сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Дворник убирала в парке Победы и заметила пластиковую бутылку со ртутью. Специалисты подтвердили: внутри находится 3,3 кг металла.

«Емкость была герметично закрыта. Демеркуризационные мероприятия не проводились. Опасная находка изъята для дальнейшей утилизации», — рассказали в пресс-службе МЧС.

 
 
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Опасную находку изъяли, чтобы потом утилизировать.

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