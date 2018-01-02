Смертельное ДТП в Миорах: Volkswagen у перехода сбил двух пенсионерок

МИНСК, 3 дек- Sputnik. Две пожилые женщины попали под колеса Volkswagen Jetta во вторник в Миорах, сообщили в УВД Витебского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Автомобиль ГАИ сбил женщину на переходе в Солигорске

Несчастный случай произошел 2 января в 20:05 по улице Коммунистической райцентра. Водитель Volkswagen Jetta совершил наезд на двух пожилых женщин в 70 метрах от пешеходного перехода. Одна из них, 1949 года рождения, погибла на месте от полученных травм. Вторая (1948 года рождения) была госпитализирована в местную больницу с различными травмами.

По словам водителя, он пропустил людей на пешеходном переходе, а через 70 метров увидел еще группу прохожих. Пытаясь их пропустить, водитель принял вправо, в результате чего совершил наезд на двух не замеченных ранее пенсионерок.

Милиция просит откликнуться очевидцев ДТП.