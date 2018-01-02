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В Пинске мужчина облил двух женщин горючим и поджег

03.01.2018 10:14 — ЧП | Tut.by  
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2 января в Пинскую больницу с серьезными ожогами доставили двух 38-летних женщин, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Инцидент произошел около 4.30. Во время постновогоднего застолья между женщинами и хозяином квартиры, 39-летним мужчиной, возникла ссора. Пинчанин схватил легковоспламеняющуюся жидкость и вылил на голову двум гостьям. Затем он поднес к ним зажигалку.

Пострадавших увезли в больницу. По информации TUT.BY обе женщины получили термические ожоги лица, шеи, грудной клетки и рук. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

 
 
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Потерпевшие получили термические ожоги лица, шеи, грудной клетки и рук.

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