В Пинске мужчина облил двух женщин горючим и поджег

2 января в Пинскую больницу с серьезными ожогами доставили двух 38-летних женщин, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Инцидент произошел около 4.30. Во время постновогоднего застолья между женщинами и хозяином квартиры, 39-летним мужчиной, возникла ссора. Пинчанин схватил легковоспламеняющуюся жидкость и вылил на голову двум гостьям. Затем он поднес к ним зажигалку.

Пострадавших увезли в больницу. По информации TUT.BY обе женщины получили термические ожоги лица, шеи, грудной клетки и рук. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.