Сколько пьяных водителей задержали в праздничные дни на Брестчине

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Три десятка водителей в состоянии алкогольного опьянения были задержаны на территории Брестской области за новогодние праздники, сообщили Sputnik в областной Госавтоинспекции.



© Sputnik / Виктор Толочко УВД рассказало подробности происшествия в новогоднюю ночь в Поставах

Там отметили, что в канун Нового года инспекторы задержали девятерых нетрезвых водителей, а пик пришелся на 1 января — в этот день зарегистрировано 12 фактов подобного нарушения. 2 января только девять человек были замечены пьяными за рулем.

Также в ГАИ рассказали, что за выходные на территории региона зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять человек.

Первая авария на Брестчине произошла утром 1 января и по вине пьяного водителя — в Белозерске Honda Civic под управлением 30-летнего местного жителя вылетела в кювет и врезалась в столб ЛЭП. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки — в ГАИ отметили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также инспекторы подчеркнули, что на автомобиле была установлена летняя резина.