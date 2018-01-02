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Сколько пьяных водителей задержали в праздничные дни на Брестчине

03.01.2018 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Три десятка водителей в состоянии алкогольного опьянения были задержаны на территории Брестской области за новогодние праздники, сообщили Sputnik в областной Госавтоинспекции.

Сколько пьяных водителей задержали в праздничные дни на Брестчине
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там отметили, что в канун Нового года инспекторы задержали девятерых нетрезвых водителей, а пик пришелся на 1 января — в этот день зарегистрировано 12 фактов подобного нарушения. 2 января только девять человек были замечены пьяными за рулем.

Также в ГАИ рассказали, что за выходные на территории региона зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали пять человек.

Первая авария на Брестчине произошла утром 1 января и по вине пьяного водителя — в Белозерске Honda Civic под управлением 30-летнего местного жителя вылетела в кювет и врезалась в столб ЛЭП. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки — в ГАИ отметили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также инспекторы подчеркнули, что на автомобиле была установлена летняя резина.

 
Теги: Минск
 
 
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Больше всего нетрезвых водителей было остановлено в первый день Нового года – 12 человек.

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