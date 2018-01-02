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Смерть мужчины на детской площадке в Витебске: СК проводит проверку
03.01.2018 10:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следователи начали проверочные мероприятия в связи со смертью жителя Витебска, тело которого было обнаружено на игровой площадке, сообщили в СК.
1 января в 16:00 в центре Витебска на детской игровой площадке прохожими был
"Витебским городским отделом СК по факту смерти жителя Витебска 1986 года рождения, чье тело было обнаружено на детской площадке по улице Герцена, проводится проверка", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
По ее словам, следственная группа выезжала на место происшествия и провела его осмотр места происшествия.
"Телесных повреждений, за исключением странгуляционной борозды, не обнаружено", — уточнила Сахарова.
В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего, рассматриваются все версии случившегося.
"Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не обнаружено. Идет выяснение причин смерти мужчины", — отметила собеседник Sputnik.
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Правоохранительные органы установили личность мужчины, тело которого обнаружили 1 января, признаков криминала в смерти нет.
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