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Смерть мужчины на детской площадке в Витебске: СК проводит проверку

03.01.2018 10:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следователи начали проверочные мероприятия в связи со смертью жителя Витебска, тело которого было обнаружено на игровой площадке, сообщили в СК.

1 января в 16:00 в центре Витебска на детской игровой площадке прохожими был найден молодой мужчина, висящий в петле.

Смерть мужчины на детской площадке в Витебске: СК проводит проверку
© Pixabay
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"Витебским городским отделом СК по факту смерти жителя Витебска 1986 года рождения, чье тело было обнаружено на детской площадке по улице Герцена, проводится проверка", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, следственная группа выезжала на место происшествия и провела его осмотр места происшествия.

"Телесных повреждений, за исключением странгуляционной борозды, не обнаружено", — уточнила Сахарова.

В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего, рассматриваются все версии случившегося.

"Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не обнаружено. Идет выяснение причин смерти мужчины", — отметила собеседник Sputnik.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Правоохранительные органы установили личность мужчины, тело которого обнаружили 1 января, признаков криминала в смерти нет.

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