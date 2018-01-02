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Дворник нашла в речицком парке бутылку с 3 кг ртути
03.01.2018 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Емкость с более чем тремя килограммами ртути была обнаружена в парке в Речице, сообщили Sputnik в среду в МЧС.
Сообщение об опасной находке в Парке Победы поступило речицким спасателям накануне утром.
"Обнаружила бутылку дворник во время уборки территории. Емкость была герметично закрыта. Общая масса ртути составила 3,3 кг", — сообщили в МЧС.
Спасатели отметили, что демеркуризационные мероприятия не проводились. Металл будет утилизирован.
Напомним, в этом же парке у памятника воинма-танкистам в середине декабря было разлито 250 г ртути.
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Поскольку разлива металла не было, демеркуризационные мероприятия не проводились.
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