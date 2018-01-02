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В Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес

03.01.2018 11:04 — ЧП | Tut.by  
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Пассажир рейсового автобуса Пинск — Москва ударил ножом помощника водителя. Инцидент произошел 1 января около 22 часов возле деревни Старая Будовка Толочинского района, сообщает пресс-служба милиции региона.

Во время стоянки автобуса на обочине дороги Минск — Москва — граница России между 62-летним пассажиром из Борисова и 56-летним помощником водителя произошла ссора. Борисовчанин ударил оппонента ножом и скрылся в лесу. Но через 40 минут беглеца задержала милиция.

С проникающим ранением брюшной полости помощника водителя доставили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 1 января около 22 часов возле деревни Старая Будовка Толочинского района.

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