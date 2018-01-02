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В Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес
Пассажир рейсового автобуса Пинск — Москва ударил ножом помощника водителя. Инцидент произошел 1 января около 22 часов возле деревни Старая Будовка Толочинского района,
Во время стоянки автобуса на обочине дороги Минск — Москва — граница России между 62-летним пассажиром из Борисова и 56-летним помощником водителя произошла ссора. Борисовчанин ударил оппонента ножом и скрылся в лесу. Но через 40 минут беглеца задержала милиция.
С проникающим ранением брюшной полости помощника водителя доставили в реанимацию.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения.
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Инцидент произошел 1 января около 22 часов возле деревни Старая Будовка Толочинского района.
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Архив (ЧП)
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