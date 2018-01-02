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Нож на обочине: пенсионер ранил помощника водителя и исчез в лесу

03.01.2018 11:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено после инцидента, в котором ножевое ранение получил помощник водителя междугородного автобуса, сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В Первый день Нового года в милицию поступило сообщение о том, что на обочине трассы М1 в районе деревни Старая Будовка во время стоянки автобуса в результате ссоры мужчина получил телесное повреждение.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что 62-летний пенсионер ударил ножом помощника водителя автобуса, после чего скрылся в лесу. Подозреваемый был задержан через 40 минут сотрудниками Толочинского РУВД.

В УВД также отметили, что пострадавший с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован в реанимационное отделение местной больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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Около часа спустя подозреваемый был задержан, выясняются мотивы его поступка.

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В Толочинском районе пассажир автобуса ударил ножом помощника водителя и сбежал в лес
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