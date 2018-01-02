В УВД прокомментировали ДТП с участием сотрудника ГАИ в Солигорске

МИНСК, 3 янв — Sputnik. УВД Минской области начало проверку по факту ДТП в Солигорске, которое совершил сотрудник местной ГАИ, сообщили в УВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ДТП пострадала жительница Солигорска , на которую было совершен наезд, когда она утром 29 декабря шла на работу.



© Sputnik / Виктор Толочко Автомобиль ГАИ сбил женщину на переходе в Солигорске

"Виновником данного ДТП является сотрудник ГАИ Солигорского РОВД, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — заявил Sputnik в среду начальник отдела информации и общественных связей УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Он подчеркнул, что по итогам проверки, а также по итогам судебно-медицинской экспертизы будет определена мера правовой ответственности виновника ДТП. В данной связи Сачек сказал, что судебно-медицинская экспертиза определит тяжесть травм, которые получила женщина.

По его словам, ДТП произошло 29 декабря около 7 часов 50 минут, за рулем служебного автомобиля Opel Astra находился сотрудник местной ГАИ. Инцидент произошел в темное время суток, когда местная жительница пересекала нерегулируемый пешеходный переход, уточнил он.

Сачек отметил, что женщину сотрудник ГАИ сразу же после ДТП доставил в больницу, где ей была оказана неотложная помощь.

Медики по результатам обследования поставили пострадавшей диагноз "ушибы, гематома, состояние алкогольного опьянения легкой степени", уточнил Сачек. По его словам, сотрудник ГАИ находился при исполнении, он прошел освидетельствование на алкоголь, когда заступал на службу, а также после ДТП, он был трезв.

Пострадавшая в ДТП является активным пользователем соцсетей. О том, что ее на пешеходном переходе сбил водитель ГАИ она написала на свой странице в Facebook. Также также сообщила, что до сих пор находится в больнице на излечении, что чувствует себя плохо, а также о том, что написала заявление в прокуратуру Солигорска.