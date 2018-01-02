Разбойное нападение в Бобруйске: ради золота избили пенсионерку

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Следствие устанавливает обстоятельства разбойного нападения в Бобруйске, которое совершили двое ранее судимых братьев, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Подозреваемые 1987 и 1991 годов рождения похитили ключ у местного индивидуального предпринимателя, после чего проникли в квартиру его родителей пенсионного возраста. Злоумышленники избили пожилую женщину, которая там находилась, а затем похитили золотые украшения, хранившиеся в доме.

"На место после случившегося незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В кратчайшие сроки установили общую картину произошедшего. Подозреваемые задержаны", — уточнила Соленюк.

Известно, что оба брата ранее неоднократно судимы за преступления, которые связаны с незаконным завладением чужим имуществом.

В отношении них возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с проникновением в жилище группой лиц (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертных исследований.