Украли ключ, избили пожилую женщину. В Бобруйске задержали братьев, подозреваемых в грабеже

Уголовное дело за разбой возбудили в отношении двоих братьев в Бобруйске. Их подозревают в том, что они ограбили пожилых родителей местного предпринимателя. Кроме того, братья избили пожилую мать бизнесмена, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, братья — 29-ти и 25-ти лет украли у бобруйского предпринимателя ключ, проникли в квартиру его родителей-пенсионеров, избили мать и похитили золотые изделия.

Личности нападавших установили быстро. Братьев задержали и допросили.

— Оба подозреваемых ранее были неоднократно судимы за преступления, связанные с незаконным завладением чужим имуществом, — добавила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.