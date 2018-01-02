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Украли ключ, избили пожилую женщину. В Бобруйске задержали братьев, подозреваемых в грабеже

03.01.2018 12:35 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело за разбой возбудили в отношении двоих братьев в Бобруйске. Их подозревают в том, что они ограбили пожилых родителей местного предпринимателя. Кроме того, братья избили пожилую мать бизнесмена, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, братья — 29-ти и 25-ти лет украли у бобруйского предпринимателя ключ, проникли в квартиру его родителей-пенсионеров, избили мать и похитили золотые изделия.

Личности нападавших установили быстро. Братьев задержали и допросили.

— Оба подозреваемых ранее были неоднократно судимы за преступления, связанные с незаконным завладением чужим имуществом, — добавила официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

 
 
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